صباح العربية: أزياء زوجة ماكرون تثير إعجاب الفرنسيين

تثير أناقة السيدة ماكرون غير المتكلّفة إعجاب العديد من الناس، إلا أن هناك من يعتبرها عصرية جدا بالنسبة لامرأة تبلغ الـ64 من العمر، خاصةً أنها أم لثلاثة أولاد وجدة لسبعة أطفال.

نتعرف في التقرير التالي على أزياء برجيت ماكرون زوجة المرشّح إلى الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون