صباح العربية: لبنانية تبدع في تقليد اللهجات العربية

ريم نضر شابة لبنانية تعيش في الكويت، اشتهرت على مواقع التواصل بسبب فيديوهات عفوية كانت تنشرها عبر تطبيق سناب تشات، وكانت انطلاقتها مع فيديو قلدت فيه لهجات عربية متعددة.

تمكنت من خلاله من حصد 2.5 مليون مشاهدة، لتنطلق بعدها بفيديوهات عفوية تناقش وتنتقد فيها مختلف القضايا الاجتماعية بطريقة طريفة.