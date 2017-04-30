ليبيا: صلات بين مهربي المهاجرين ومنظمات غير حكومية

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو أنه يتفق مع المدّعي العام بشأن صلات محتملة بين مهربي البشر من ليبيا ومنظمات غير حكومية تشارك في عمليات اغاثة المهاجرين في البحر وكان المدعي العام الايطالي كارميلو زوكارو أفاد بأنّ القوارب التي تساعد المهاجرين في البحر المتوسط والتابعة لمنظمات غير حكومية هي على اتصال مباشر بمهربي البشر في ليبيا واضاف المدعي العام بأنه لا يعلم إن كان بالإمكان وبأي طريقة استخدام هذا الدليل في المحكمة إلا أنه متأكد مما يقول وبالادلة القطعية المثبتة بالوقائع وتضم المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الانقاذ مجموعات عريقة مثل أطباء بلا حدود وأنقذوا الأطفال إضافة إلى مجموعات أصغر وحديثة العهد ، مثل محطة إغاثة المهاجرين البحرية المعروفة باسم مواس وكانت جميع تلك المنظمات رفضت الادعاءات بوجود تواطؤ بحكم الأمر الواقع بينها وبين مهربي البشر واعتبرتها افتراءات لا أساس لها ضد فرق تطوعية مهمتها الوحيدة تتمثل بالانقاذ من الغرق.