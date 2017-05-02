لا تستهن بالكوابيس بعد اليوم

أشارت دراسة جديدة لعلماء النفس في جامعة توركو في فنلندا إلى أن النوم غير المستقر في كثير من الأحيان، يمكن أن يكون علامة إنذار مبكر لحدوث اضطرابات بالصحة النفسية، وأكد الباحثون أن الذين يعانون من الكوابيس المزعجة المصحوبة بالاستغاثة، هم أكثر عرضة للانتحار.

فن ياباني بلمسة فلسطينية

في شقتهما الصغيرة بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة يُعَلِم الفلسطينيان ملك عفونة وقُصي صيفي أطفالا كيف يصنعون أشكالا مختلفة ومتميزة من الأوريجامي أو فن طي الورق ، وأسس الزوجان (نادي أوريجامي فلسطين) بهدف نشر شغفهما من خلال تنظيم ورش عمل للطلاب وتعليم الناس كيف يطوون الورق لصنع أشكال مختلفة منه.

عمّر قرنا ونصف القرن ..ترى ما السبب ؟

توفي رجل اندونيسي يعد "أكبر رجل بالعالم" بعد أن بلغ عمره 146 عاما، وتؤكد بطاقته الشخصية أنه كان ولد في 31 ديسمبر عام 1870..وشهد مباه غوتو، وفاة زوجاته الأربع وإخوته العشرة وحتى جميع أولاده. ورغم عمره المديد، تمنى غوتو قبل عام، ألا يبقى على هذه الأرض مدة أطول، وعندما سئل عن سر طول العمر أجاب: الصبر.