تحذير من الوجبات المغلفة و العصائر المعلبة

حذر تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية الآباء الذين يعتقدون أن الكعك والمكرونة والفطائر الجاهزة التى يتم شراؤها من السوبر ماركت قد تكون صحية أكثر من الوجبات السريعة، حيث قال التقرير إنها أشد خطرا على الصحة.

إذ أشارت الأبحاث إلى أن الوجبات الجاهزة وعصائر الفاكهة التى تروج لصحة جيدة للأطفال، غالبا ما تحتوى على نسبة عالية من السكر، أكثر من الوجبات السريعة..

مسابقة لدحرجة الجبن!

تنافست فرق من الرجال والنساء في قرية إنجليزية على دحرجة اسطوانات خشبية شبيهة بأقراص الجبن عبر الشوارع، التقليد السنوي الذي تنفرد به قرية Stilton جنوب شرقي إنجلترا، يحاكي تقليدا قديما بصورة هزلية، ودحرجت فرق يضم كل منها أربعة متسابقين الاسطوانات الخشبية نظرا لصعوبة تحمل أقراص الجبن الحقيقية المسابقة.

اليوم العالمي للشعر الأحمر

تجمع المئات في شوارع مدينة ملبورن في أستراليا للاحتفال بيوم الشعر الأحمر، فغالبا ما يشار إلى ذوي الشعر الاحمر المائل إلى لون الزنجبيل في أستراليا بأسماء مهينة ،الاحتفال الذي يقام للعام الثاني جاء بهدف مساعدة الأطفال الصغار ذوي الشعر الاحمر على مكافحة التنمر والإغاظة التي يتعرضون لها، اذ تم التبرع بنصف الأموال التي جمعتها المسيرة إلى مؤسسة خيرية تهدف إلى ذلك