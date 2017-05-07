طحالب فلوريدا تقتل 100 ألف مخلوق

انتشرت الطحالب فى إحدى البحيرات فى ولاية فلوريدا الأمريكية، مما تسبب فى نوع من التلوث البيئى والاختناق لبعض الكائنات الحية بالبحيرة اذ يشعر علماء البيئة بالأسى لرؤية هذا التهديد للتنوع الغني للبحيرة ، اذ قتلت الطحالب السامة أكثر من 100،000 نوع من المخلوقات العام الماضي.

ثقافة اليابان في بيت برازيلي

افتتح مركز ثقافي ياباني في مدينة ساو باولو البرازيلية يحمل اسم "البيت الياباني"، بهدف الربط بين ثقافتي البلدين.

المبنى المكون من أربعة طوابق صمم بطريقة معمارية مميزة جمع بين استخدام شرائح من خشب السرو الياباني والطوب البرازيلي المجوف .

مسن إيفرست...من القمة إلى الهاوية

توفي مغامر مسن يبلغ 85 عاما وهو في طريقه إلى تحقيق رقم قياسي، كأكبر متسلق يصعد إلى قمة إيفريست، ليكون ثاني قتيل خلال أسبوع في المنطقة، ولا تسمح نيبال للأشخاص دون 16 عاما بتسلق إيفرست لكنها لا تضع حدا أقصى لعمر المتسلقين، وسمحت نيبال لـ 371 شخصا بتسلق إيفرست خلال الموسم الحالي الذي ينتهي هذا الشهر.