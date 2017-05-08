أنغام من تحت الماء

يغوص موسيقون دنماركيون في أحواض مائية زجاجية حاملين آلاتهم المعدة للعزف تحت الماء ، مولدين أصواتا جديدة لم يختبرها موسيقيون من ذي قبل بآلات وترية وإيقاعية، وتتعاون الفرقة مع مهندسين لتصميم آلات موسيقية مقاومة للماء وقادرة على توليد الأصوات ..

على خطى مريضة السمنة إيمان

حدد الأطباء في المكسيك، موعدًا لعملية جراحية لخوان بيدرو فرانكو، أسمن رجل في العالم، والذي كان وزنه 600 كيلوغرام تقريبا وسار "فرانكو" على نظام غذائي لمدة ثلاثة أشهر للتحضير لعملية جراحية لتغيير شرايين المعدة المقرر إجراؤها غدا.

"درون" في سباق

استضافت مدينة برايتون في الجنوب الإنكليزي بطولة سباق الطائرات من دون طيار للفرق، اذ شارك في البطولة ستون شخصا، لعبوا في خمسة عشر فريقا ،وتعين على المشاركين توظيف مهاراتهم في تحريك الطائرات عن بعد لتمر في نقاط محددة، علما أن سرعة الطائرة تفوق ثمانين كيلومترا بالساعة.