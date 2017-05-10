نصف ساعة تأخر النطق

ربطت دراسة جديدة للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بين استخدام الأجهزة الالكترونية المحمولة و تأخر مهارات النطق والحديث لديهم وجد الباحثون أنه كلما زاد الوقت الذي يقضيه الطفل مستخدما شاشة الكترونية محمولة، كلما كان من المرجح أن يكون لدى الطفل تأخر في الكلام واستخدام اللغة التعبيرية، اذ إن كل زيادة مدتها 30 دقيقة أمام الشاشة المحمولة، يزيد خطر تأخر الكلام بنسبة 49% .

"البيض السحابي" كالنار في الهشيم

"البيض السحابي" طريقة جديدة لإعداد البيض بشكل صحي، انتشر في الاونة الاخيرة خاصة بين متبعي الأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن، اذ لا تتخطى سعراته الحرارية 160 سعراً حرارياً فقط ، يتم اعداده بفصل بياض البيض عن صفاره، ثم يُخفق البياض حتى يتماسك قوامه ويصبح أشبه بالسحاب الكثيف ليوضع الصفار بعدها في المنتصف، ويمكن إضافة بعض الأعشاب أو الجبن المبشورعليه ليخبز بعدها بالفرن .

قصص ترويها الجبال

تحول جبل رولاند في جزيرة تسمانيا في استراليا الى شاشة عرض سينمائية بعرض سلسلة من الصور المتحركة تحكي قصة الولاية ،يحصل الزوار على الموسيقى التصويرية للرسوم المتحركة من خلال ضبط أجهزة الراديو الخاصة بهم، المشروع استغرق حوالي ثلاث سنوات من العمل ويامل منظموه تتكرارها في العام المقبل .