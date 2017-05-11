الوجبات السريعة تصيبك بالنقرص

ربطت دراسة علمية حديثة بين ارتفاع مخاطر الإصابة بمرض النقرس وبين أحد أنظمة الحمية المعتمدة على اللحوم الحمراء يُطلق عليه "الحمية الغربية و التي تعتمد على تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والمصنعة والمشروبات الغازية والبطاطس المقلية ، إذ اشارت الدراسة ان من يقوم بهذه الحمية هم أكثر عرضة للإصابة بالنقرص.

ابتسامة الـ " مونوبولي"

تعود النسخة المضخّمة من اللعبة التفاعلية الشيّقة «مونوبولي» المقرونة بجوائز قيّمة ومفاجآت مذهلة الى مول الامارات في دبي ، حتى 22 من هذا الشهر، نسخة هذا العام مستوحاة من حملة "ابتسم"، تتضمن العديد من المعالم الشهيرة والمفاجآت التي ستُسعد المتنافسين، يتعين على المشاركين جمع أكبر عدد من "الابتسامات" والجوائز الفورية المقدّمة من المتاجر المشاركة.

فنون العالم في البندقية

تُفتتح الدورة الـ 57 من «بينالي البندقية للفنون» بعد غد السبت، مستقطبةً عدداً كبيراً من الزوّار المحليين والأجانب وستستضيف بينالي 85 جناحا وطنيا من دول العالم، ومن فرنسا الى الولايات المتحدة، ومن كوريا الجنوبية الى البرازيل. وكذلك دولا عربية ،المعرض يستمر حتى السادس و العشرين من نوفمبر