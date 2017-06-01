

حقيبة بـ 380 ألف دولار!

أعلنت دار كريستي للمزادات أن حقيبة يد فاخرة حطمت الرقم القياسي العالمي للمزاد العلني في هونغ كونغ، محققة مبلغ 380 ألف دولار،ولم تذكر الدار اسم المشتري للحقيبة المصنوعة عام 2014 من جلد التمساح الأبيض النادر والمرصعة بأكثر من 200 ماسة بأقفال من ذهب.

قرية " قوس قزح "

تحولت قرية في جنوب إندونيسيا إلى منطقة للجذب السياحي، بعد أن شهدت تحولًا دراماتيكيًا، حيث تمت إعادة دهانات جدران 232 منزلًا ،بعد أن دعم مسؤولون حكوميون محليون مشروعًا لتطوير القرية وإعادة تسميتها بـ «قرية قوس قزح».

طريقة غريبة تستخدمها مسنة للتنقل

تستخدم امرأة مسنة تبلغ من العمر 78 عاما في جنوب غرب أوكرانيا حوضا متأرجحا معلقا بكابل يبلغ طوله 80 مترا لعبور النهر للوصول إلى القرى المجاورة للتبضع، الطريقة تشكل تحديا مميتا يوميا لها منذ خمسين عاما، وتقول المرأة إنها الوسيلة الوحيدة للوصول الى المحلات التجارية، فالرحلة تستغرق خمس دقائق على الحوض الصغير هو أسرع بكثير من ثلاثين دقيقة سيرا على الأقدام

