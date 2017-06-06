عربات الخيول في إجازة

يقود أليكس ماكدونالد الناس في عربات تجرها الخيول حول ملبورن في استراليا لأكثر من 30 عاما، إلا انه لم يتمكن من ذلك خلال أيام اذ ستمنع المدينة التصاريح للعربات التى تجرها الخيول ابتداء من 30 يونيو، وستتم إزالة المواقف الخاصة بها ،الخطوة جاءت لتفادي الازدحام بسسب اعمال بناء المترو وإعطاء الاولوية لراكبي الدراجات والترام والسيارات.

قطارات بلا قضبان

في محاولة لتسريع النقل العام في المدن الكبرى، كشفت الصين النقاب عن قطار جديد لا يحتاج إلى سكة حديد وبدأت شركة السكك الحديدية الصينية بتصميم النظام الجديد، عام 2013، ومن المقرر أن يبدأ العمل به العام القادم، ويستخدم النظام الحديث العجلات المطاطية، كما زُود بأجهزة استشعار يمكنها تحديد المسارات على الطريق، ما يتيح للقطارات إمكانية التحرك تلقائيا، دون قضبان.

التحليق من إيفل بسرعة 100 كم/ساعة

على مدى أسبوع سيتاح لزوار و سكان باريس المحليين الاستمتاع بمناظرها الخلابة بطريقة مختلفة من خلال التحليق من فوق حبل ممتد من الطابق الثاني من برج ايفل الشهير على ارتفاعه 122 مترا فوق سطح الأرض للوصول الى منصة صغيرة في الجهة المقابلة على ارتفاعها 800 متر، ويحلق ركاب الحبل السريع بحسب المنظمين بسرعة 100 كم في الساعة .