الأجنة تعرف وجهك أيضا

اكتشف علماء بريطانيون مؤخرا، أن الجنين يكتسب القدرة على تمييز الوجوه البشرية وهو ما يزال داخل رحم والدته وأجرى الباحثون دراستهم استنادا إلى عينة من الأجنة يصل عمرها إلى الشهر الثامن يقدم البحث إضافة علمية بشأن طريقة تطور النظام البصري لدى الأجنة

2.5 مليون دولار تلتهمها النيران

نجا مقدم برامج السيارات البريطاني الشهير، ريتشارد هاموند، من الموت، بعد انحراف سيارة كان يقودها في سويسرا واحتراقها أثناء اختباره سيارة كهربائية يبلغ ثمنها 2.5 مليون دولار،لتتحول السيارة إلى كتلة نارية.

غوغل تحدد قبلتك

أعلنت شركة Google اليوم عن إطلاق "محدد القبلة"، خدمة جديدة تستخدم تكنولوجيا الواقع المعزز لتحديد الإتجاه الصحيح للقبلة على الهواتف الجوالة والكمبيوتر وتتوفر هذه الخدمة على متصفح شبكة الإنترنت، ما يسمح لجميع المستخدمين الوصول إلى الخدمة بغض النظر عن نوع هاتفهم الجوال