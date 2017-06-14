مسحراتي بسيارة !

منذ 12 عاما يستخدم المسحراتي الفلسطيني في غزة أبو رامي ياسين طريقته التقليدية في إيقاظ الصائمين لتناول وجبة السحور، فبسيارته المزينة والمزودة بمكبر صوت ينادي على كل أُسرة بأسماء أفرادها ، ويحتشد الأطفال حول السيارة لمساعدته ، وقد بات علما في أحياء غزة من أجل إيقاظ النائمين.

الرسم .. على الأحذية

بهدف نشر الطاقة الايجابية من خلال الألوان تحول الرسم على الأحذية من مجرد شغف لمشروع تجاري لفنانتين من الأردن، فقد أسست روان صدر وسلوى عبد الخالق ورشتهما لتحويل الأحذية الرياضية العادية البيضاء إلى أعمال فنية مميزة .

وللغرافيتي مكانس

يستخدم فنان روسي المكانس بدلا من فرشاة الالوان وأسطح المنازل بدلا من اللوحات لعرض آخر ابداعاته في روما من فن الغرافيتي ،

اللوحة الجديدة مبنية على قصيدة انجليزية مطعمة بحروف لاتينية وأشكال مختلفة ، استهلكت مئات اللترات من الطلاء الأصفرعلى مساحة 1270 مترا مربعا واستغرق رسمها يومين.

