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فضيحة الجيش اللبناني مع اللاجئين في عرسال

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لطالما ارتبطت قضيةُ اللجوء السوري في لبنان بكثير من الاحداث والتداعيات . بعضُها ايجابي ويعكس صورةَ الخير في المجتمعات العربية .. وكثيرٌ منها شابتهُ العنصريةُ والظلم،، واحيانا كثيرة كانت هذه الاحداث سببا لنهايةِ حياة كثيرين .. قضيةٌ عمرها من عمر الازمة السورية واللجوء السوري في دول الجوار، الا ان اقتحام الجيش اللبناني لمخيم عرسال للاجئين السوريين الاسبوع الماضي يطرح اكثر من علامة استفهام، ليس حول احقية الجيش بدخول المخيم وتفتيشه، بل حول الطرق التي نفذ بها هذا الاقتحام وما نتجَ عنه من مقتلِ موقوفين كانوا في عهدة الجيش ..

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