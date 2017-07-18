بطولة لـ "مكعب روبيك"

اختتمت في باريس بطولة العالم في في مكعب روبيك بمشاركة 1100 من أفضل لاعبي العالم،وفي نسختها التاسعة تمكن الجمهور من متابعة المنافسات التي يشارك فيها لاعبون يتمتعون بمستوى عالٍ من كل القارات،وبيعت أكثر من 450 مليون وحدة من هذا المكعب منذ العام 1974، واخترعه في بودابست النحات وأستاذ الهندسة المعمارية الشاب أرنو روبيك.

بعمر الأشهر ..و يقفون !

يستطيع هولاء الأطفال في أيسلندا الذين تتراوح أعمارهم بين 3.5 أشهر من العمر الوقوف لثواني دون مساعدة، وعادة لا يحدث هذا حتى حوالي التسعة أو العشرة أشهر من العمر، و ذلك بفضل مدرب السباحة ماغنوسون الذي يتقن أساليب غير مالوفة في تعليم هولاء الرضع ،و يقول إن السر يكمن في تعزيز العمود الفقري والجزء العلوي من جسم الطفل من خلال تدريبهم على تمرينات معينة مرتين اسبوعيا بالمياة الدافئة بمساعدة والديهم..

الجائزة الكبرى "سلطة "

فاز الحلزون "لاري" ببطولة العالم لسباق الحلزونات التي اقيمت في مقاطعة نورفولك الإنجليزية متغلبا على أكثر من 150 حلزونا منافسا وتسببت درجة الرطوبة العالية في الحد من سرعة هذا النوع من الحلزون المعروفة أصلا ببطئها ،الحلزون الفائز قطع مسافة السباق البالغة 33 سنتمترا في دقيقتين و47 ثانية، ليحظى بجائزة المركز الأول وهي عبارة عن حزمة كبيرة من أوراق السلطة الخضراء.