البشر أخطر من البعوض

يقول باحثون أميركيون إن المسافرين جوا ينقلون الأمراض مثل فيروس زيكا والحمى الصفراء والملاريا أكثر بكثير من البعوض، وتوصلت الدراسة إلى أن المسافرين جوا ينقلون فيروس حمى الضنك بواقع 200 مرة أكثر من البعوض وينقلون الطفيل المسبب لمرض الملاريا بواقع ألف مرة أكثر منها.

"الإيموجي" يدخل غينيس

احتفالاً باليوم العالمي للإيموجيز وإصدار "فيلم الإيموجيز" المرتقب، أقام عشاق هذه الرموز في جميع أنحاء العالم احتفالات بتسجيل اللقب العالمي الأول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر تجمع لأشخاص يرتدون زي "الإيموجيز" في وقت واحد وأماكن متعددة مثل دبلن وهونغ كونغ وموسكو ودبي وغيرها.



سباق بنكهة الفراولة

حيا طاه فرنسي سباق فرنسا للدراجات بكعكة ضخمة من الفراولة مع مرور السباق على قريته ، وصل قطر الكعكة إلى خمسة أمتار تقريبا واحتاجت إلى ثمانين كيلوجراما من السكر وثمانين كيلوجراما أخرى من الفراولة ، وقدمت الكعكة لنحو ألفي زائر بعد مرور المجموعة الرئيسية من المتسابقين بالقرية ضمن المرحلة السادسة عشرة من السباق.