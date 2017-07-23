تصريحات وزير داخلية العراق بعد لقاء محمد بن سلمان

ضمن بانوراما، لقاء منتهى الرمحي مع قاسم الأعرجي وزير داخلية العراق. ثلاثة عقود تقريبا باعدت بين قطبين عربيين وبلدين كبيرين على خطوط التماس بين التاريخ والجغرافيا، وبين قوات الدفع الدينية والاقتصادية والسياسية التي تجعل من منطقة الشرق الأوسط نَبَضاً وجرحاً في وسط العالم... هما السعودية والعراق، الأولى مركز روحي لمسلمي العالم ومحور من محاور القرار العربي، أما الثاني، فوطن بوسع قدراته الممكنة، وندوبه المفتوحة على حد سواء... بلدان يتقاربان بخطوات عملية تنطلق من التحديات المشتركة... فما هي حدود هذا التقارب، وهل يفتح ذلك التقارب الباب لإعادة تموضع عربي للعراق الذي يبقى بالتأكيد قريبا من طهران؟ وماذا يعني الاتفاق على اعادة فتح الحدود المغلقة منذ سبعة وعشرين عاما، منذ غزو الكويت وحرب الخليج التي أحدثت شرخا ظنه كثيرون أبدياً في المنطقة؟.... وقبل كل شيء، كيف يؤثر هذا التقارب على معركة العالم الأولى اليوم، الحرب على الارهاب؟