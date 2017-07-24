

السباحة من آسيا إلى أوروبا !

سبح آلاف الأشخاص من آسيا إلى أوروبا عبر مضيق البوسفور في اسطنبول في سباق شارك فيه سباحون من عشرات الدول، المتسابقون قفزوا من على متن عبارة راسية على الجانب الآسيوي من المدينة وسبحوا لمسافة ستة كيلومترات ونصف الكيلو للوصول إلى الجانب الآخر. وجاء السباحون الروس في المرتبة الأولى في مسابقتي الرجال والنساء.

نمر وماعز.. صديقان !

صداقة غريبة تجمع بين نمر وماعز في أقصى شرق روسيا، ففي 2015 وضعت الماعز في قفص النمر في متنزه للحياة البرية، في ظل توقعات بأنها ستُلتهم بالتأكيد، لكن الاثنين أصبحا صديقين، وباتت قصتهما تحظى بشعبية على وسائل التواصل الاجتماعي.

الجاز.. بلغة شرقية

أطل عازف البوق والمؤلف الموسيقي الفرنسي من أصل لبناني إبراهيم معلوف على جمهور مهرجانات بعلبك الدولية والذي تشتهر موسيقاه بمزج مختلف الأنماط الموسيقية خاصة بين تراثه العربي والأصوات الغربية.. معلوف وضع موسيقى تصويرية لعدة أفلام حاز بفضلها جوائز عالمية.