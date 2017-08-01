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صباح العربية.. الهيئة الدولية للمسرح برئاسة إماراتية للمرة الثانية

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في ظل شبه الغياب للمسرح الرسمي الجاد، في دول الخليج ومعظم دول العالم العربي، وسيطرة المسرح التجاري على المشهد المسرحي عربيا
تسعى الهيئة الدولية للمسرح، لسد الهوّة بين رواد المسرح في العالم العربي، وبقية دول العالم، للاستفادة من ما وصلت إليه التجربة المسرحية العالمية، خصوصا في ظل استمرار الرئاسة العربية للهيئة بعد إعادة انتخاب المسرحي الإماراتي محمد سيف الأفخم مؤخرا رئيسا للهيئة، للدورة الثانية على التوالي

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