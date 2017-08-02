صباح العربية .. ترقب عالمي للتسجيلات السرية للأميرة ديانا

للأسبوع الثاني على التوالي الأميرة ديانا في الواجهة الاعلامية، فبعد الفيلم الوثائقي عنها وسائل إعلام بريطانية تسرب تسجيلات لها تطال العلاقة الحميمة بينها وبين الأمير تشارلز.

عشرون عاما على رحيل الأميرة ديانا ولا تزال "أميرة القلوب" مثلما يطلق عليها حاضرة ومؤثرة في وسائل الإعلام البريطانية والعالمية أيضاً.. ريما مكتبي معها المزيد في التقرير التالي