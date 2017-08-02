صباح_العربية: كيف تتخلصون من إزعاج أطفالكم في المطاعم والأماكن العامة

تحتاج العائلة بين الحين والاخر لقضاء وقت ممتع خارج المنزل.. وغالبا يكون الخيار تناول وجبة في احد المطاعم كنوع من "تغيير الجو" .. لكن قد لايكون هذا التغيير ممتعا احيانا

خصوصا للأشخاص المجاورين لطاولة العائلة في نفس المطعم او حتى لأفرادها نتيجة ازعاج الأطفال والصراخ او الصوت العالي الذي يعكر صفو الناس والعائلة..