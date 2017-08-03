استمرار معاناة ملايين النازحين في العراق و سوريا و اليمن

ملايين النازحين خلفتهم الأحداث المندلعة منذ سنوات في كل من سوريا و العراق و اليمن ، منهم من ترك موطنه و عاد اليه و منهم من لا يزال يعاني الأوضاع الصعبة في المخيمات

و في ظل التوتر و المعوقات المستمرة ، تجد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين صعوبة بالغة في الوصول اليهم أحيانا و في توفير متطلباتهم في أحيان أخرى