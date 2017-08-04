اجتماعات مصرية سودانية لتخفيف التوتر بين البلدين

شهدت العاصمة الخرطوم انعقاد أعمال اللجنة السياسية التشاورية بين مصر والسودان برئاسة وزيرى الخارجية في البلدين حيث ناقشت اللجنة سير الاتفاقيات والالتزامات المبرمة بين الطرفين وبحث سبل حل القضايا العالقة.

وانتهى اللقاء التشاوري إلى اتفاق على تجاوز العقبات للوصول إلى مرحلة مرضية في علاقة البلدين