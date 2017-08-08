أهم أطباق المطبخ اليمني على طاولة صباح العربية

المطبخ اليمني من مطابخ شبه الجزيرة العربية الأكثرَ تنوعا وتلونا في مكوناته وأصنافه..تاريخه عريق ويمتد لمئات السنين ومرتبط بحضارة وتاريخ أرض اليمن

أشهر الأطباق الشعبية الرئيسية هي المندي بنوعيه الدجاج واللحم والمدفون والمظبي والحنيذ والصيادية بجانب الأطباق الاخرى كالفحسه والسلته والعصيد والشفوت

كما تعتمد المأكولات اليمنية على الكثير من الخبز عند تناولها كخبز التنور والصاج والرطب واللحوح

والأهم هو الصوص الحار الذي يضيف نكهته الخاصه على جميع الاطباق اليمنيه ويعرف بالسحَاوق أو الشتني