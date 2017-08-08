صباح العربية: "الأكوا زومبا".. رقص ورياضة في آن

زومبا هو اسم لرقصة من رقصات امريكا اللاتينية الشهيرة لتنتقل من صالات الرقص الى احواض السباحة كواحدة من الرياضات وتمارين اللياقة البدنية ويطلق عليها اسم أكوا زومبا

الاكوا زومبا تجمع بين اللياقة والمتعة وهي ذاتُ فوائدَ متعددة على صحة الإنسان، المزيد من التفاصيل مع الزميل كفاح الزين الذي صور لنا هذا التقرير بهاتفه الذكي