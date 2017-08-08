صباح العربية: ما هو سبب تأخر ظهور أسنان الأطفال؟

تشعر الكثير من الأمهات بالقلق عندما يتأخر تسنين أطفالهم، مما يدفعهن إلى الاعتقاد أن نقص الكالسيوم هو السبب الوحيد لتأخر ظهور أسنان أطفالهن

ما سبب تأخر ظهور أسنان الطفل وما علاقته بسوء التغذية؟

وبحسب الاطباء، فأن تأخر الأسنان ليس من الأمور الخطيرة علي صحة الطفل او تكوينه، حيث يمكن معالجتها بسهولة مع الوقت إذا تم التعرف على السبب.. وأن كل ما يحتاجه الطفل، التغذية السليمة

فمتى نقول أن الطفل تأخر لديه ظهور الأسنان؟ وما علاقتها بالغذاء؟