صباح العربية: كيف نواجه إدمان الأطفال للأجهزة اللوحية والهواتف الذكية؟

تشير دراسات عدة إلى أن أكثر من ثـلُثِ الأطفال يستطيعيون الضغط على أجهزة الهواتف الذكية قبل قيامهم بالمشي أو الكلام حتى...

استخدام الأجهزة الذكية من قبل الاطفال ما هو إلا انعكاس لنشاط الوالدين على هذه الأجهزة.. فالعامل المؤثر لأسلوب الاستخدام الصحيح والصحي يأتي من أسلوب استخدام الوالدين، فما هو الوضع الطبيعي وماهي الأمورُ الاساسية التي يجب أن تطبق تجاه الاستخدام اليومي لها؟