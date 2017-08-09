صباح العربية: لبنان .. قصة أغنية بأصوات خليجية

الغناء باللهجات المختلفة يتطلب موهبة اضافية فلكل لهجة خصائص يحس بها من هم بدرجة فنان .. انفتاح المطربين الخليجيين على اللهجات العربية ظهر قديما وكان الأبرز الفنان الكويتي عوض الدوخي وغريد الشاطيء وغيرهم محققين نجاحات في بلاد الأغنية الأصلية ..

نجوم عدة في الخليج غنوا الأغنية اللبنانية وابدعوا في تقديمها أشهرهم حسين الجسمي وعبد المجيد عبدالله، عبدالله بالخير، وغِرِّيد الشاطيء الذي اشتهر بأغنيتي بتروحلك مشوار، ويا دارة دوري فينا .