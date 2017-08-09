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"لقطة واحدة" لوحات هواة يرسمون الشيء نفسه كل كما يراه

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فكرة "لقطة واحدة" أطلقها أساتذة كلية الفنون الجميلة منذ 15 عاما ً ولاقت رواجاً كبيرا ً بين هواة الرسم ومحبيه
فهم يتلقّون دروسا ً ونصائحَ مجانية يقدّمها الأساتذة أصحاب هذه الفكرة التي تعني أن ترسم مجموعة الشيء نفسه كل من منظوره الفردي.
ثم يتم ّ ُ اختيارُ لوحاتٍ لإقامةِ معرضين كلّ َ عام، ومعرِضُ هذا العام تمحورَ حول مقعدِ رضوان، أحدِ آثار ِ القاهرة الفاطمية التي لا يشاهدُها كثيرون

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