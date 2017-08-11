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هذا شكل حي المسورة في المستقبل

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مشروع حي المسورة في بلدة العوامية في المنطقة الشرقية في السعودية يهدف الى تحويل المنطقة الى حي نموذجي
المشروع الذي سيستغرق سنتين لانجازه
سيضم محلات ومجمعا تجاريا ذا طابع تراثي
فضلا عن مركز ثقافي ومناطق أثرية ومكتبة عامة
أمانة المنطقة الشرقية ايضا قالت ان المشروع سيضم سوق للنفع العام
وسيتم تطوير صالة رياضة واخرى مخصصة للاطفال وناد نسائي
بالاضافة الى كافتيريات ومطاعم وقاعات مناسبات للرجال والنساء

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