40 يوما على موعد استفتاء استقلال كردستان

عقب وصوله إلى بغداد وبعد اجتماعه بعدد من السفراء وأعضاء الحكومة العراقية، أعلن الوفد الممثل لإقليم كردستان العراق أنه لن يؤجل موعد الاستفتاء على الاستقلال، مشيرا إلى ان الشعب الكردستاني يصر على اجراء الاستفتاء في موعده المحدد يوم 25 سبتمبر المقبل.

ومن جانبه أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن كل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد ستُحل عن طريق الحوار