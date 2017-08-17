البحرين تكشف عن تسجيل بين حمد بن جاسم بن حمد وعلي السلمان

البحرين تكشف عن تسجيل جديد لمؤامرة حمد بن جاسم بن حمد مع المعارض البحريني علي السلمان بهدف زعزعة الاستقرار في المملكة العربية السعودية والبحرين ..

وقد شجب علي العرادي السياسات التي تقوم بها قطر ودعا إلى مواجهتها وردعها اقليميا ودوليا وملاحقة مخططي هذه السياسات ..

وقال ان قطر لم تتوقف عن التآمر بهدف تغيير الأنظمة