مراحل العمر ..و حب العمل

أكدت دراسة حديثة، أجرتها شركة متخصصة بالتوظيف، أن الموظفين الأكبر سناً غالباً ما يكونون أكثر بؤساً وكرهاً لعملهم من زملائهم الأصغر سناً، ووجدت الدراسة أن واحداً من كل 6 موظفين بريطانيين تزيد أعمارهم عن 35 عاماً غير راض عن عمله، في حين أن هناك واحداً من كل 10 موظفين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً يقول الشيء نفسه، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك عوامل هامة تساعد على نشر الحماس والسعادة في مكان العمل، من بينها الإنصاف والاحترام والشعور بالتقدير، بالإضافة إلى وجود أصدقاء في العمل.

مسابقة لأفضل شاي بالحليب

فازت امرأة من بلدية شنغهاي الصينية، في تقديم أفضل فنجان شاي بالحليب خلال مسابقة فى معرض الشاي بمركز معارض هونغ كونغ، وعادة ما تصنع الشاي بالطريقة التقليدية من أوراق الشاي السريلانكية، التي تخمر وتخلط مع الحليب المكثف والسكر، ويستهلك سكان هونغ كونغ 2.5 مليون كوب من شاي الحليب يوميا فى حوالى 10 الاف منفذ لبيع الشاي بالحليب فى المدينة.

زواج تحت الكسوف

بينما كان يتابع الملايين كسوف الشمس استغل العروسان مايكل و جولي من ولاية أوريغون الأميركية هذا الكسوف لإكمال مراسم عقد قرانهما وتخليد ذكرى زواجهما في فرصة لن تتركرر،وتبادل العروسان عهود الزواج بينما كان الكسوف يمر بمرحلة يسميها الفلكيون الخاتم الماسي .