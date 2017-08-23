ستون عاماً من مهرجان التمور

لا يكترث بائعون من أنحاء المملكة بحرارة الصيف المرتفعة ويتوجهون لمنطقة القصيم من أجل بيع العشرات من أنواع التمورفي مهرجان بريدة للتمور، الذي يُنظم في مدينة بريدة عاصمة منطقة القصيم السعودية منذ أكثر من 60 عاما، فعلى مدى 75 يوما، هي موسم جني التمور، يقول المنظمون إن حصيلة البيع تتجاوز 25 مليون ريال سعودي كل يوم.

الخراف لجز العشب

وجد عجوز بولندي يبلغ من العمر ثمانين عاما ، طريقة لكسب مال إضافي إلى جانب راتبه التقاعدي من خلال خرافه التي ترعى العشب المحلي كبديل بيئي لجزازات العشب الميكانيكية، سلطات مدينة أوبول قالت إن الأغنام بديل أرخص لاستخدام المعدات الميكانيكية، الأمر الذي من شأنه أن يقلل تكاليف الصيانة والموظفين وغيرها من الأمور كما أنها أفضل للبيئة.

حمير شردتها الحرب

أما في قبرص فتكاثرت الحمير البرية على مدى 4 عقود منذ تقسيم الجزيرة إلى شطرين، مما أجبر السكان على الانتقال، وترك الحمير هائمة في المنطقة، ففي منطقة كارباس تنتشر الحمير على التلال والكثبان الرملية وتقطع الطرق الرئيسية في انتظار سيارات الزوار التي تعني بالنسبة لها الحصول على وجبة سهلة، ويقدر الخبراء عددها حالياً بنحو ألفين، وقالوا إنها تنتشر على مساحة 132 كيلومترا مربعا.