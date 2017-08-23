صباح العربية: تويتر يحتفل بالذكرى العاشرة لإطلاق خاصية الهاشتاغ

يحتفل تويتر اليوم بالذكرى العاشرة لإطلاق الهاشتاغ أو (الوسم) الذي بدأ مستخدمو تويتر في استخدامه في 23 أغسطس 2007 وتطور خلال السنوات العشر الماضية

من وسيلة للإشارة أو تصنيف التغريدات إلى أحد أكثر الرموز استخداماً وانتشاراً في العالم الرقمي، وأصبح بذلك جزءاً من المحادثات اليومية ليغير طبيعة التواصل على الانترنت