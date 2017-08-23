صباح العربية: "يوم في الحرم" فيلم وثائقي عن المسجد الحرام

يوم في الحرم.. فيلم ووثائقي يعد الأضخم في تاريخ الانتاجات عن المسجد الحرام..يعرض تجربة واقعية حية لمدة يوم كامل من خلال أعين العاملين في بيت الله

الفيلم يستعرض في رحلة ايمانية تفاصيلاً لم تعرض من قبل ككسوة الكعبة و اختيار الائمة والمؤذنين، وماء زمزم وقنواته ومكتبة الحرم والعديد..

الفيلم من كتابة واخراج المخرج البريطاني المسلم أبرار حسين