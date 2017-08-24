شريحة لحم = أجرة يوم عمل

أظهرت دراسة حديثة أن قدرة الموظف العادي على استهلاك اللحوم تتفاوت بشكل كبير من بلد إلى آخر، إذ ان الموظف الدنماركي مثلا في وسعه شراء شريحة اللحم المشوي بإنفاق بدل ساعة عمل واحدة فيما يتكبد نظيره الاندونيسي اجر يوم عمل كامل للقيام بذلك، وتحتل الدنمارك مرتبة عالية بين البلدان التي تعتمد اعلى حد ادنى للأجور في العالم.

الشوكولاته..استخدامات أخرى

في مسعى لزيادة الاعتماد على الطبيعة والابتعاد عن المغذيات الكيميائية التي ربما تضرالشعر أكثر مما تفيده يستخدم صالون للتجميل وتصفيف شعر السيدات في لبنان حاليا طريقة جديدة وغير مألوفة لعلاج شعر النساء وتقويته من خلال دعك الشعر بالشوكولاتة لمنع تساقطه وتجديد الشعر التالف، وحسب صاحب الصالون فان العلاج هو الأول من نوعه في لبنان ويلاقي طلبا واسعا من النساء منذ طرحه.

قطارات من خيزران!

باتت قطارات الخيزران الشهيرة في كمبوديا على وشك التوقف ، فالسكان المحليون الذين يعتمدون عليها بالتنقل سيفقدون سبل عيشهم ما لم تتخذ الحكومة خطوات للمساعدة، القطارات المصنوعة محليا من الخيزران أصبحت الآن من المعالم السياحية الشهيرة. اذ تتألف قطارات الخيزران من إطار خشبي طوله 3 أمتار مغطى طوليا بشرائح من الخيزران وتكلف كل عربة نحو 500 دولار و تبلغ سرعتها 20 كليو متر في الساعة ، الا انه حاليا يجري ترميم خط القطار الرئيسي قرب الحدود التايلاندية وبمجرد الانتهاء من العمل سيتم إيقاف القطارات الخيزران لأن خط السكك الحديدية سيكون مشغولة جدا بالقطارات الأخرى.