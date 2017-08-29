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صباح العربية: "بالعيد فرحهم" مبادرة يشارك فيها الإعلاميون ومشاهير مواقع التواصل

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مع اقتراب عيد الأضحى يشارك إعلاميون ومشاهير مواقع التواصل الإجتماعي من السعودية والكويت في مهرجان "بالعيد فرحهم" للأطفال والذي يهتم بترفيه الايتام في ظل ما يعيشونه من ظروف صعبة
*بالعيد فرحهم" مبادرة يشارك فيها الإعلاميون ومشاهير مواقع التواصل،وهذا العام سوف يقوم الفريق بزيارة مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن وتركيا

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