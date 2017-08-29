مع اقتراب عيد الأضحى يشارك إعلاميون ومشاهير مواقع التواصل الإجتماعي من السعودية والكويت في مهرجان "بالعيد فرحهم" للأطفال والذي يهتم بترفيه الايتام في ظل ما يعيشونه من ظروف صعبة
*بالعيد فرحهم" مبادرة يشارك فيها الإعلاميون ومشاهير مواقع التواصل،وهذا العام سوف يقوم الفريق بزيارة مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن وتركيا
صباح العربية: "بالعيد فرحهم" مبادرة يشارك فيها الإعلاميون ومشاهير مواقع التواصل
مع اقتراب عيد الأضحى يشارك إعلاميون ومشاهير مواقع التواصل الإجتماعي من السعودية والكويت في مهرجان "بالعيد فرحهم" للأطفال والذي يهتم بترفيه الايتام في ظل ما يعيشونه من ظروف صعبة