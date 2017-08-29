عليك بهذا المشروب لتقليل خطر الوفاة

خلصت دراسات علمية حديثة إلى أن تناول 4 أكواب من القهوة يوميا يمكن أن يساعد في تقليل خطر الوفاة المبكرة، كما أنه يساعد على زيادة النشاط والطاقة والتنبيه، ووفقا للدراسة فقد تم استعراض التاريخ الصحي لـ 20 ألف حالة في منتصف العمر من الرجال والنساء على مدى 10 سنوات، ووجد الباحثون من مستشفى بإسبانيا أن العينة التي شملتها الدراسة ممن يشربون القهوة بانتظام، تصبح معدلات الوفيات لديهم أقل من الثلثين من أولئك الذين لم يتناولوا القهوة.

وداعا لليالي السهر

يعاني قطاع السهر في ريو دي جانيرو تراجعا مطردا في أعداد الرواد نتيجة أعمال العنف المتزايدة التي ترغم مزيدا من سكان المدينة البرازيلية المعروفة بأجوائها الصاخبة على ملازمة منازلهم، في منحى تحاول جهات محلية تطويقه من خلال الضغط على السلطات لتعزيز الأمن. فعندما يحل الظلام تصبح الطرقات مقفرة وأشبه بمدينة الأشباح.

الثلوج تسقط باكرا هذا العام

تساقطت ثلوج الخريف الأولى في منطقة موهي بأقصى شمال الصين. جاء تساقط الثلوج في الساعات الأولى من صباح اليوم قبل 37 يوما مقارنة بالعام الماضي،وكانت أقل درجة حرارة سجلت خلال النهار نصف درجة مئوية، وأصدرت السلطات تحذيرا من الصقيع لتنبيه قطاعات الزراعة والمرور والقطاعات الأخرى.