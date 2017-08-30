صباح العربية: فعاليات ترفيهية متعددة تطلقها دبي خلال عيد الأضحى

تحت شعار"العيد في دبي احتفال يجمعنا"، تتحضر دبي لإطلاق فعاليات بعيد الأضحى تتضمن باقةً من الحفلات والألعاب النارية التي ستطلق في مواقع مختلفة من المدينة بالإضافة الى الحفلات الغنائية الحية لشمة حمدان ومحمد عبده

وستطلق ايضا فعالياتٍ إستعراضية جديدة منها الرياضية والترفيهية