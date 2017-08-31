صباح العربية: معظم المعايدات تحولت إلى رسائل بالجوال مع تطور التقنية

قربت البعيد ام بعدت القريب؟ سؤال يثير جدلا امام اصحاب كل من الرأيين... نتحدث عن المعايدات عبر رسائل الجوال التي على ما يبدو باتت اكبر واهم طريقة للمعايدة في أيامنا هذه،أصحاب الرأي الأول يروا انها اتاحت لهم وسيلة للوصول الى عدد كبير من الأصدقاء التي كان من الصعب قبلها معايدتهم

فيما يرى اصحاب الرأي الثاني انها حولت حميمية وصدق المعايدات الى رسائل جافة لاسيما عندما تكون جماعية او برودكاست