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جرائم مليشيات الحوثي بعد اغتيالها صالح

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حملاتُ اعتقالٍ وإعدامٍ واسعة نفذتها مليشياتُ الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء غداة اغتيالِها الرئيسَ السابق علي عبد الله صالح وعدداً من مرافقيه .. عملياتُ انتقام من مناصري صالح تضمنت تفجيرَ وإحراقَ محتويات منازلَ لقياديين في حزب المؤتمر الشعبي العام.
أول أيام صنعاء بعد مقتل صالح عاشه أهل العاصمة بين الصدمة والخوف من القادم، وخصوصا بعد التعزيزات العسكرية الكبيرة التي نشرها الحوثيون في شوارع العاصمة واستئثارهم بالمشهد كاملا.

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