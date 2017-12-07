الهواء الملوث يمنع فوائد الرياضة

توصلت دراسة بريطانية حديثة إلى أن تلوث الهواء يلغي فوائد التمرين البدني عند ممارسة رياضة المشي، ووجد الباحثون أن المشاركين في الدراسة حققوا فوائد من المشي في حديقة هايد بارك حيث مستويات الكاربون الأسود وثاني أوكسيد النتروجين والجسيمات الدقيقة في الحدود المقبولة صحيًّا ، وبالمقارنة لم يحقق المشاركون أي فوائد صحية للقلب والرئة من المشي في شارع أوكسفورد؛ حيث تتجاوز مستويات تلوث الهواء فيه الحدود التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.

بازار الشتاء

يقدم معرض" بازار الشتاء" في العاصمة الأردينة عمان منتجات من صنع لاجئين من سوريا والعراق واليمن وأماكن أخرى بهدف توفير مصدر دخل للمشاركين والذين أكدوا أن المشاركة تمثل لهم اكثرمن مجرد كسب بعض المال وانما اثبات لوجودهم في المجتمع.

ثمار فرنسا في دبي

قدمت فرنسا منتجاتها من الفاكهة والخضر الطازجة في معرض عالم الأغذية سريعة التلف المقام في دبي لاكتشاف المزيد من فرص التصدير إلى الإمارات والمنطقة إذ تمثل منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لفرنسا أحد الأسواق الإقليمية الرئيسة القابلة للنمو والتوسع على المستوى الدولي ، إذ تم تصدير أكثر من 59,000 طن من التفاح في الفترة مابين أغسطس 2016 إلى يوليو 2017 بقيمة تتعدى 60 مليون يورو.