المجلس النرويجي للاجئين: 3 ملايين مشرد في أنحاء العراق

ما زال ما يقارب 3 مليون شخص نازحين في العراق يعيش 700,000 منهم في المخيمات ولن يستطيع الكثير منهم العودة إلى منزلهم لعدة أشهر أو ربما سنوات ومن المتوقع أن أكثر من 8 مليون شخص سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في العراق في عام 2018 وعاد ما يقارب 2.3 مليون شخص إلى مناطق تم استعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية داعش وقد تحتوي المباني والأراضي المحلية على الذخائر غير المنفجرة كما من المحتمل تعطل الخدمات العامة والأسواق إذا كانت تعمل في الأصل بحسب الأمم المتحدة يلتحق ما يقرب من 3.7 مليون طفل عراقي في سن الدراسة بالمدارس بشكل غير منتظم أو قد لا يلتحقون على الإطلاق كما فقد أكثر من 760000 طفل نازح سنة كاملة من التعليم يعيش حوالي 700,000 عراقي فى مخيمات النازحين في أنحاء البلاد ولكن تعيش الأغلبية خارج المخيمات في المدن والبلدات.