الطبيب لمقدم صباح العربية: تخلص من الجوال

غالبيتنا العظمى عانينا منه في مرحلة ما من حياتنا وتذوقنا المعاناة التي يتركها على نهارانا وادائنا في العمل او الدراسة او العائلة

انه الارق ساعات طويلة في الليل تفشل خلالها كل محاولات النوم وبكثرة هذه المحاولات تكثر النصائح للتخلص من المشكلة ان من الاهل والاصدقاء او المواقع الطبية او مواقع التواصل

فأين الحقيقة وما رأي الطب في الموضوع؟