عازف بيانو عالمي في صباح العربية

هو نجم عالمي ومن أشهر الأسماء في بلاده كوريا ... بدأ العزف على البيانو منذ ان كان في الخامسة من عمره انتقل في التاسعة الى الولايات المتحدة ليصبح في العاشرة اصغر عازف بيانو حائز على جائزة اوركسترا نيويورك للمواهب الشابة

حصل على جوائز مرموقة في عالم الموسيقى وادى عروضا منفردة في عدد من السمفونيات العالمية

لفت الانظار في ادائه في احد الاعلانات العام الماضي وعزفه المذهل جعل الملايين يبحثون عن اسمه

انه عازف البيانو الكوري العالمي Ji-Yong Kim