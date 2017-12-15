مطارات أوروبية بمرمى صواريخ إيران

بعد الصاروخ الإيراني الصنع الذي أطلقته ميليشيات الحوثيين على الرياض في الــ الرابع من نوفمبر الماضي لم تعد مخاوف استهداف مطارات أوروبية أو غربية من قبل ميليشيات تابعة لايران مجرد سيناريوهات مستبعدة،

ناقوس خطر الذي دقته المندوبة الاميركية في الامم المتحدة نيكي هايلي والتي عرضت بقايا الصاروخ الحوثي يثبت مدى خطورة السلاح الإيراني المنتشر على نطاق واسع في يد الميليشيات من لبنان إلى اليمن مرورا بسوريا والعراق..

وفي شرح مبسط لهذه التهديد ومداه،

قطع الصاروخ الذي استهدف مطار الملك خالد في الرياض مسافة تقدر بأكثر من ألف كلم انطلاقا من شمال اليمن إلى وسط المملكة.

وبمقارنة أخرى، من المفترض أن تثير هذه الحادثة قلقا أوروبا كبيرا.. فعلى سبيل المثال سيطرة النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه على حلب، توفر قدرة على ضرب عمق القارة الأوروبية.. فالمسافة من حلب إلى بلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي تقدر بحوالي الف ومئتي كلم تماما نفس المسافة بين مناطق سيطرة الحوثيين ومطار الملك خالد في الرياض

كما أن المسافة بين مواقع ميليشيا حزب الله في لبنان التي تمتلك ترسانة صاروخية هي الأضخم، و اليونان لا تزيد عن الف مئتي كيلومترا ايضا بينما لا يفصل بين مطار لارنكا في قبرص وبيروت سوى مئتين وستين كيلومترا..

هذا إضافة إلى أن السواحل اللبنانية والسورية المزدحمة بالصواريخ الإيرانية تقع على بُعد الفين ومئة كيلومتر من مطار ليوناردو دا فينشي في روما ومطار فيينا في النمسا

بعبارة أخرى فإن التحذير الذي أطلقته واشنطن قد يدفع نحو تحرك ما في مجلس الأمن لا سيما في ظل التهديدات الإيرانية الصريحة للامن والسلم الدوليين.