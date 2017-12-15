هاري وميغان .. حددا اليوم المنتظر

تفاصيل زفاف الأمير هاري والممثلة ميغان ماركل المرتقب شاغل المجتمع البريطاني و حديثه اليومي ...

التاسع عشر من مايو المقبل موعد زفاف العروسين اللذين أعلنا عن ارتباطهما الشهر الماضي .

كنيسة القديس جورج بقلعة وندسور غرب لندن ستشهد مراسم الزفاف الملكي الذي ستحضره الملكة اليزابيث حسب ما اعلن بيان لقصر كينزنغتون..

و أوضح البيان كذلك أن هاري وماركل اختارا قلعة وندسور لأنها تمثل مكانة خاصة لكليهما . فهي القلعة التي عاش فيها ملوك وملكات بريطانيا على مدى ألف عام تقريبا.

ومن المتوقع أن يعكس حفل الزفاف طبيعة العلاقة بين هاري البالغ ثلاثة وثلاثين عاما، وهو الوريث الخامس في الترتيب للعرش البريطاني و شخصية الممثلة الأميركية ميغان ماركل البالغة ستة وثلاثين عاما ..

وقبل الزواج ستتقدم ماركل بطلب للحصول على الجنسية البريطانية مع الاحتفاظ بجنسيتها الاميركية، كما ستكون من مهامها بعد الارتباط بـ هاري العمل في مؤسسة رويال فاونديشن إلى جانب زوجها وشقيقه الأمير وليام وزوجته كايت.

وفي سابقة من نوعها ستمضي الزوجة المستقبلية للأمير هاري عيد الميلاد مع العائلة الملكية ..