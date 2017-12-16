جمعة غضب تشعل فلسطين

قتل اربعة فلسطينيين و اصيب العشرات بجروح مختلفة خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الاسرائيلي شهدتها معظم مناطق الضفة الغربية و قطاع غزة و القدس ، وكانت القوى و الفصائل الفلسطينية قد دعت الى جمعة غضب ، في اطار استمرار التظاهرات الرافضة للقرار الامريكي بشان اعتبار القدس عاصمة لاسرائيل

اعدام ميداني لشاب امام كاميرا العربية شمال رام الله

جيشُ الاحتلال قال إن الشابَ طعن احدَ جنودِه في المكان

ثلاثة ُفلسطينيين اخرين قُتلوا برصاصِ القوات الاسرائيلية في تظاهراتٍ حاشدة عمّت مختلفَ المدنِ الفلسطينية ، في اطار جمعة غضبٍ ثانية دعت لها الفصائلُ نصرةً للقدس

التظاهراتُ خرجت من المساجدِ و الساحاتِ العامة بعد صلاة الجمعة نحو نقاطِ التماسِ مع الاحتلال ، وهناك دارت مواجهاتٌ عنيفة ، رشَق فيها الشبانُ الفلسطينيون الجنودَ بالحجارةِ الذين ردوا بدورِهم باستخدام ِالرَصاص المطاطي و القنابلِ الغازية بكثافة

اكثرُ من ثلاثِ مئة فلسطيني اصيبوا بجروح وَفق احصائياتِ وزارةِ الصحة الفلسطينية ، بعضُها إصاباتٌ خطرة بالرصاص الحي ، فيما ينتظرُ الشارعُ الفلسطيني اجتماعا مرتقبا للقيادةِ الفلسطينية ، لتوضيح ِ ملامح ِالمرحلة المقبلة ميدانيا و سياسيا مع الاحتلال

يواصل الشارعُ الفلسطيني التعبيرَ عن رفضِه للقرار ِالامريكي بشأن القدس عاصمة ًلاسرائيل ، تظاهراتٌ متواصلة منذ اكثرَ من اسبوع ، تنتظر ان يُحدّد المستوى السياسيُ الفلسطيني مصيرَها