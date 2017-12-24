عميدة مضيفات الطيران

تعد بيتي ناش البالغة من العمر 81 عاما عميدة مضيفات الطيران أن صح التعبير، بيتي عملت في مجال الطيران مدة ستين عاما ولا يوجد في قاموسها سن للتقاعد ،اذ انضمت لشركة "اميريكن ايرلاينز" عندما كانت في 21 من عمرها في الوقت الذي كان أيزنهاور رئيساً لأميركا.

أصغر فندق في العالم

بين جبال مدينة الشوبك التي تقع على بعد 200 كيلومتر جنوبي العاصمة الأردنية عمان، تقف هذه المركبة العتيقة التي حولها صاحبها إلى فندق يقول إنه"أصغر فندق في العالم"

وبدأ محمد الملاحيم مشروعه قبل نحو ست سنوات في أعقاب تقاعده من عمله في الجيش بهدف تشجع السائحين على زيارة المنطقة وتوفير مزيد من الدخل لأُسرته.

موسيقى الجليد

يبدع المؤلف والموسيقي النرويجي " " Terje Isungsetبالعزف على آلات صنعها بنفسه من الجليد والذي قول إنه وفرقته يهدفون لما هو أبعد من مجرد تقديم العروض الموسيقية، وذلك عبر إعادة اكتشاف مادة الثلج الهشة ،وتشارك هذه الفرقة في نحو 50 مهرجانا سنويا في بلدان يشبه طقسها طقس النرويج من حيث البرودة مثل كندا وروسيا حيث يتم شحن الالات في حاويات خاصة حتى لا تذوب.